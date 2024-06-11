Не окрошкою єдиною: приготуйте український старовинний суп холодник
11 червня 2024, 06:34Читать новость на русском
Джерело:Апостроф
Холодник – це варіант борщу, який подається холодним. Ця овочева страва готується на основі бурякового відвару чи хлібного квасу та приправляється різними спеціями. Це одна з ключових страв литовської кухні, де його називають "холодний борщ".
Назва "холодник" походить від слова "холод", що вказує як на спосіб приготування страви без значної теплової обробки, так і на спосіб подачі – страву необхідно охолодити перед тим, як поставити на стіл. В Україні холодник традиційно готують тільки влітку.
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Рецепт холодника
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
– 350 грамів відварених буряків;
– 1 літр кефіру;
– 250 мілілітрів холодної води;
– 350 грамів свіжих огірків;
– 30 грамів кропу;
– 30 грамів зеленої цибулі;
– 2 – 3 часточки часнику;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– 2 – 3 варених яєць.
Приготування:
- Почніть з підготовки інгредієнтів. Промийте буряк і відваріть його від 1 до 1,5 години, або запечіть у духовці, загорнувши в фольгу, при температурі 200 градусів впродовж 30 – 40 хвилин. Після приготування дайте буряку охолонути, а потім натріть його на тертці.
- Відваріть яйця до твердого стану, зазвичай це займає 10 хвилин після закипання.
- Почистіть і наріжте їх на середні кубики.
- Перекладіть натертий буряк у велику миску, додайте воду, кефір і нарізані яйця.
- Додайте сіль, перець, подрібнений часник до смаку і добре перемішайте.
- Промийте зелень, висушіть її на паперових рушниках, подрібніть і додайте до миски з іншими інгредієнтами.
- Промийте огірки, за бажанням почистіть від шкірки, наріжте кубиками або натріть на тертці, додайте до інших компонентів.
- Відставте готову страву в холодильник приблизно на годину, після чого подавайте охолодженим.