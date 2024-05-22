Страва, яка варта оплесків: готуємо хорватські млинці з шинкою та сиром

22 травня 2024, 14:59
Читать новость на русском

Джерело:

yuliia.senych

Хорватські млинці в паніруванні обов'язково мають стати вашою улюбленою стравою. У цьому рецепті начинкою є шинка і сир, але ви можете змінювати її на свій смак.

Зокрема, чудово пасуватимуть до млинців гриби. Також начинка може бути солодкою – полуниця, вишні, кисломолочний сир тощо.

Варто спробувати Навіть крихти не залишиться: готуємо унікальний пиріг без замісу з шинкою та сиром

Хорватські млинці з начинкою

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів молока;
– 3 яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– 1,5 склянки борошна;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– дрібка солі;
– масло до смаку.
Начинка:
– 150 грамів шинки;
– 250 грамів сиру;
– 100 грамів сиру Філадельфія, сирного соусу чи майонезу;
– 150 грамів грибів.
Панірування:
– 4 яйця;
– 250 грамів панірувальних сухарів.

Дивіться, як готувати хорватські млинці: відео

Приготування:

  1. Яйця з'єднайте з цукром та сіллю. Всипте половину від загальної маси просіяного борошна. Добре перемішайте вінчиком і влийте трохи ледь теплого молока.
  2. Всипте залишок просіяного борошна, перемішайте та влийте молоко, яке залишилося. В кінці додайте олію, перемішайте і залиште тісто на 15 хвилин відпочити.
  3. Обсмажте млинці на середньому вогні приблизно 3 – 5 хвилин з кожного боку.
  4. Кожен млинець змастіть намазкою, викладіть нарізані шинку, гриби та натертий сир, після чого закрутіть млинець.
  5. Для кляру збийте яйця з сіллю. Обваляйте кожен млинець в яйці, а потім – в панірувальних сухарях. Повторіть цю дію ще раз.
  6. Обсмажте млинці до золотої скоринки 5 – 7 хв з кожного боку.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну закуску з кабачків.
Автор: Ольга Котів