Страва, яка варта оплесків: готуємо хорватські млинці з шинкою та сиром
22 травня 2024, 14:59Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Хорватські млинці в паніруванні обов'язково мають стати вашою улюбленою стравою. У цьому рецепті начинкою є шинка і сир, але ви можете змінювати її на свій смак.
Зокрема, чудово пасуватимуть до млинців гриби. Також начинка може бути солодкою – полуниця, вишні, кисломолочний сир тощо.
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Хорватські млинці з начинкою
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 500 мілілітрів молока;
– 3 яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– 1,5 склянки борошна;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– дрібка солі;
– масло до смаку.
Начинка:
– 150 грамів шинки;
– 250 грамів сиру;
– 100 грамів сиру Філадельфія, сирного соусу чи майонезу;
– 150 грамів грибів.
Панірування:
– 4 яйця;
– 250 грамів панірувальних сухарів.
Дивіться, як готувати хорватські млинці: відео
Приготування:
- Яйця з'єднайте з цукром та сіллю. Всипте половину від загальної маси просіяного борошна. Добре перемішайте вінчиком і влийте трохи ледь теплого молока.
- Всипте залишок просіяного борошна, перемішайте та влийте молоко, яке залишилося. В кінці додайте олію, перемішайте і залиште тісто на 15 хвилин відпочити.
- Обсмажте млинці на середньому вогні приблизно 3 – 5 хвилин з кожного боку.
- Кожен млинець змастіть намазкою, викладіть нарізані шинку, гриби та натертий сир, після чого закрутіть млинець.
- Для кляру збийте яйця з сіллю. Обваляйте кожен млинець в яйці, а потім – в панірувальних сухарях. Повторіть цю дію ще раз.
- Обсмажте млинці до золотої скоринки 5 – 7 хв з кожного боку.