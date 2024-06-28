Ваш чоловік буде в захваті: готуємо мегасирні хот-доги

28 червня 2024, 17:59
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Джерело:

yuliia.senych

Хот-доги готуються дуже швидко та просто. Скористайтеся цим рецептом, щоб зробити їх по-справжньому смачними.

Такі хот-доги чудово підійдуть для сніданку. Також їх можна зробити на швидкий перекус.

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Королівські хот-доги з дуже сирним соусом

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 булочки для хот-догів;
– 2 сосиски;
– 2 шматки бекону;
– 5 – 6 шматочків тостового сиру;
– 50 грамів твердого сиру;
– 150 мілілітрів вершків 33%;
– 1 чайна ложка борошна;
– кетчуп, майонез, сирний соус, гірчиця до смаку;
– солоні огірки, цибуля до смаку.

Дивіться, як приготувати сирні хот-доги: відео

Приготування:

  1. Сосиски обмотайте беконом і підсмажте до золотистості. Далі викладіть їх у булочки для хот-догів. За бажанням змастіть гірчицею.
  2. Для сирного соусу з'єднайте вершки, тостовий та твердий сир. Закип'ятіть і додайте борошно. Доведіть соус до загустіння, постійно помішуючи.
  3. Вилийте соус на сосиски та полийте хот-доги майонезом, кетчупом і сирним соусом. Посипте подрібненими огірками та цибулею.

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Автор: Ольга Котів