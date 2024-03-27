Ідеальний до м'яса чи холодцю: як приготувати фантастичний хрін з буряком на Великдень
27 березня 2024, 18:05Читать новость на русском
Джерело:"Вікна"
Мабуть, жоден український святковий стіл не обходиться без хрону з буряком. Це ідеальний додаток до печеного м'яса, ковбаски чи холодцю.
Готувати його зовсім не важко. Водночас смак такого хрону буде фантастичним.
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Хрін з буряком
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 8
– 150 грамів кореня хрону;
– 1 буряк;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 6 столових ложок оцту 5%.
Приготування:
- Корінці хрону та буряк помийте, почистьте та висушіть кухонними рушниками.
- Перетріть хрін у м'ясорубці, комбайні чи просто на тертці. Окремо натріть буряк.
- Якщо любите гостре, то додайте до перетертого хрону лише сік буряка, а якщо ні – то і сам буряк, і сік.
- Додайте сіль, цукор та оцет. Перемішайте, перекладіть у баночку та зберігайте в холодильнику.