Наче в американських серіалах: як зробити хрусткий бекон

Хрусткий бекон добре підходить як для сніданку, так і для обіду. Варто знати, як досягнути ідеального результату та апетитного рум'яного кольору. Потрібно використати лише один недорогий продукт, який зробить смак бекону неймовірним.

Смачний та надзвичайно хрусткий бекон можна приготувати легко та швидко. Щоб він вийшов хрустким, варто використовувати один базовий продукт. Для приготування потрібно кілька хвилин і мінімум інгредієнтів.

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Як приготувати хрусткий бекон

Приготування слід починати з застеляння дека папером для випічки. Потім на нього кладуть тонкі скибочки бекону і кожен присипають пшеничним борошном. Цей продукт зробить бекон хрустким і приголомшливим на смак. Поставте деко в розігріту до 200 градусів духовку і запікайте приблизно 15 хвилин. Через кілька хвилин бажано перевернути скибочки бекону.

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Хрусткий бекон в духовці готовий, коли скибочки трохи зменшаться і стануть золотистими. Після запікання викладіть бекон на паперовий рушник. Таким нехитрим способом можна позбутися зайвого жиру, який розтанув під час смаження.

Як посмажити бекон, щоб він став хрустким

Смачний і неймовірно хрусткий бекон, який порадує вас своїм смаком, можна приготувати на сковороді. Скибочки бекону слід обсмажити на холодній сковороді. При поступовому нагріванні сковороди бекон рівномірно прожариться, стане хрустким і золотистим.

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