Проте успіх чекає лише за умови правильного зберігання. Інакше навіть найкращі гриби швидко втрачають якість, інформує 24 Канал з посиланням на Wikihow.

Як зберігати сушені гриби?

Щоб сушені гриби залишалися ароматними та не вбирали вологу, їх потрібно тримати у сухому, прохолодному й темному місці. Вологість і світло негативно впливають на продукт, тому важливо подбати про правильну тару. Найкраще підійдуть:

щільно закриті скляні банки ;

; мішечки з натуральних тканин – льону або бавовни.

Якщо обираєте тканинну упаковку, стежте, щоб вона завжди залишалася сухою: навіть незначне намокання може зіпсувати запас грибів.

Чого варто уникати під час зберігання сушених грибів?

Пластикові пакети та відкриті контейнери – не варіант. У них швидко з’являється конденсат, що сприяє розвитку плісняви.

Окрім того, сушені гриби не варто тримати поруч із продуктами, які мають сильний запах: вони легко вбирають сторонні аромати.

Як підготувати гриби до приготування?

Перед використанням гриби слід замочити у воді кімнатної температури. За 30 – 60 хвилин вони відновлюють майже первинну текстуру й насиченість смаку.

А воду після замочування можна сміливо використовувати як ароматний грибний бульйон.

Чому гриби треба замочувати?

Досвідчені кулінари рекомендують замочувати гриби, щоб повністю вимити пісок, пил та інші дрібні частинки бруду, пише kukhovaryty. Також вода їх пом’якшує – так страва швидше готується.

Замочуючи гриби перед приготуванням, ви не лише дбаєте про чистоту продукту, а й прискорюєте їхнє приготування.

