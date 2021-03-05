Унікальність японської кухні: як правильно їсти суші та чи вміють українці це робити

Японська кухня стала улюбленою для багатьох українців, адже вона пропонує багато унікальних та корисних страв. Зокрема, однією з найпопулярніших серед них є суші.

Суші-майстер Богдан Смирнов-Мельников в інтерв'ю розповів про особливості своєї професії. Зокрема, він вивчає японську кухню ще з 2001 року.

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Хто такий сушист

У моєму розумінні, це людина, яка зіпсувала японську кухню. Коли це все лише почало з'являтися, то було поняття "суші-майстер". До цього часу так і залишилось. Сушист – це викривлено та неправильно. Водночас суші-майстер – людина, яка займається японською кухнею.



Суші-майстер Богдан Смирнов-Мельников / Фото 24 каналу

Як ви стали суші-майстром

Я починав зі стажування: десь там посуд помив, виконував якусь другорядну роботу. Потім дивився як готує шеф, це все було страшно, але дуже цікаво. Я був у цьому закладі 3 роки й вже десь через 2 роки став старшим.

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Суші-майстер готує лише суші

Суші-майстер – це людина, яка готує безпосередньо суші. Їхніх різновидів дуже багато. Нам потрібно було десь пів року для підготовки до посвячення у суші-майстра. Однак це була ціла школа, навіть як в армії.



Суші / Фото Unsplash

Яким повинен бути суші-майстер

Це першочергово має бути самоорганізована людина. При цьому важливими пунктами є особиста гігієна та харчування. Загалом особа має бути порядною і вести такий самий спосіб життя.

Однак варто розвивати свої навички протягом усього життя та прагнути до нових знань.

Чи їсте ви суші, приготовані в українських закладах

В Україні я знаю до 10 людей, до яких я піду їсти суші. Я приходжу у заклади й бачу, що там відбувається. Після цього мені хочеться все це знімати на приховану камеру й показати людям, що вони їдять і як це готують.

За 500 гривень часто можна взяти кілограм суші. Однак продукти в японській кухні – це продукти першого класу, які не можуть бути дешевими. Втім, в закладах беруть дешеві заправки, рибу, рис та соус.

Зараз десь 95% закладів розводять соєвий соус водою, ще чогось додають, посилюють смак і все.

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Чи вміють українці їсти суші

Коли я бачу, як українці їдять суші, у мене починає боліти серце. Зараз люди беруть роли, кладуть їх в соусницю, пів години говорять й лише потім витягують рол, який вже розвалюється.



Українці часто неправильно їдять суші / Фото Unsplash

Як правильно їсти суші

Суші бажано з'їсти протягом 15 хвилин після того, як їх приготували. Я зробив їх, даю, ви берете тарілку й одразу їсте. Це момент, коли треба одразу присвятити цьому процесу свою увагу. Не можна в жодному разі відволікатися.

Як ви ставитеся до нетрадиційних суші, наприклад майонезом

Майонез у наш час використовують у декількох ролах. Коли він потрапляє у цю страву, то змішує усі смаки й у результаті виходить цікавий смачний салат, але не суші.