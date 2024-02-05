Як приготувати хумус: швидкий рецепт найкращої намазки від Джеймі Олівера

5 лютого 2024, 16:35
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Джерело:

Shuba

Хумус – традиційна страва близькосхідної кухні. Її можна їсти буквально з усім – овочами, грінками, лавашем тощо.

Хумус дуже просто і швидко готувати. Відомий британський кухар Джеймі Олівер розповів свій рецепт.

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Рецепт хумусу від Джеймі Олівера

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 400 грамів консервованого нуту;
– 1 зубчик часнику;
– 20 грамів кунжутної пасти;
– 1 лимон;
– 18 мілілітрів оливкової олії першого віджиму;
– сіль морська до смаку.


Готувати хумус просто / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Злийте з банки нуту рідину та перекладіть його у кухонний комбайн.
  2. Додайте очищений часник, тахіні, вичавлений лимонний сік і 1 столову ложку олії.
  3. Всипте дрібку морської солі, накрийте кухонний комбайн кришкою і збийте.
  4. Лопаткою зберіть хумус зі стінок чаші, потім знову збийте до отримання однорідної маси.
  5. Скуштуйте і, якщо необхідно, додайте більше лимонного соку або води. Готовий хумус перекладіть в тарілку.
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Автор: Ольга Котів