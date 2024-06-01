Ідеальна випічка вихідного дня: готуємо полуничний тарт, який здивує ваших рідних
1 червня 2024, 13:37Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо ви хоч раз куштували полуничну галету, то він вже став вашим улюбленим. Він готується елементарно, а смакує просто незабутньо.
Замість полуниці також можна використовувати сливи, груші чи ягоди. Спробуйте – цей рецепт завжди вдається.
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Полуничний тарт
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 120 грамів масла 73%;
– 225 грамів борошна;
– 75 грамів цукру;
– 1 яйце.
Начинка:
– 150 грамів вершкового сиру;
– 1 жовток;
– 2 столові ложки цукру;
– 10 грамів крохмалю;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 20 грамів цедри апельсина;
– 1 білок;
– 600 грамів полуниці.
Для прикрашання:
– мигдалеві пластівці до смаку;
– цукрова пудра до смаку.
Приготування:
- Духовку розігрійте до 190 градусів. Масло та цукор покладіть у глибоку миску та збийте майже до побіління. Продовжуючи збивати, введіть яйце. Додайте борошно й вимішайте до однорідності. Залиште на 10 хвилин відпочити.
- Викладіть тісто на пергамент, вирізаний по розміру дека. Розкачайте, але не надто тонко.
- У глибокій мисці змішайте всі інгредієнти для начинки. Викладіть її на тісто, розподіляючи та відступаючи від краю 3 – 4 сантиметри. Починаючи від центру, закладіть усе полуницею. Загорніть краї тіста до центру, формуючи галету.
- Змастіть збовтаним білком краї й посипте пластівцями мигдалю. Обережно перемістіть галету на деко й поставте до розігрітої духовки. Запікайте 40 – 45 хвилин. Дістаньте деко з галетою з духовки й залиште на 30-40 хвилин, щоб застиг полуничний сік.