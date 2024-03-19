Навіть не віриться, що вона пісна: елементарний рецепт смачнющої картопляної запіканки

19 березня 2024, 11:06
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Джерело:

SmakotaInfo.com

Навіть пісні страви можуть бути дуже смачними. Зокрема, такою є ця запіканка з картоплі та томатів.

Така страва може прикрасити навіть святковий стіл. Обов'язково спробуйте її приготувати.

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Картопляна запіканка з томатами та грибами

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів картоплі;
– 1 кабачок;
– 2 – 3 томати;
– 2 цибулі;
– оливкова олія;
– 100 грамів грибів;
– сіль, перець, пісний майонез до смаку.

Приготування:

  1. Помийте та почистьте картоплю і моркву. Картоплю наріжте кільцями, а моркву натріть на грубій тертці.
  2. Відваріть картоплю до готовності.
  3. Томати та кабачок помийте. Наріжте їх напівкільцями.
  4. Гриби теж ретельно помийте та наріжте скибочками.
  5. Цибулю почистьте та подрібніть.
  6. На пательні з олією обсмажте цибулю з морквою до золотавості, після чого додайте гриби.
  7. Розігрійте духовку до 150 градусів. У форму для запікання викладіть шарами картоплю, цибулю з морквою, гриби, томати, додайте олію, сіль, перець. За бажанням овочі можна змастити пісним майонезом.
  8. Відправте запікатись на 30 – 35 хвилин до готовності.

Смачного!

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Автор: Ольга Котів