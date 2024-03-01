Ідеальна вечеря, яка не б'є по гаманцю: простий рецепт у духовці

1 березня 2024, 01:15
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Джерело:

katia_cooking_

Картоплю люблять ледь не всі українці. А в поєднанні з оселедцем вона взагалі перетворюється на шедевр.

Компанію їм складе гірчичний соус. Він додасть страві пікантності.

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Ідея вечері з картоплі та оселедця

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти для картоплі:
– 5 картоплин;
– олія;
– 2 фіолетові цибулі;
– 300 мілілітрів води;
– 2,5 столової ложки оцту;
– 1 чайна ложка цукру.

Оселедець:
– 3 – 4 філе оселедця;
– 3 – 4 столові ложки олії;
– 1,5 чайної ложки зернистої гірчиці.

Приготування:

  1. Картоплю добре вимийте, відваріть до напівготовності, розріжте навпіл та викладіть у форму.
  2. Змастіть половинки олією та відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
  3. Тим часом цибулю наріжте кільцями, залийте водою, додайте оцет із цукром і сіллю. Залиште на 10 хвилин.
  4. Філе оселедця наріжте на тонкі шматочки. В окремому посуді змішайте рослинну олію з гірчицею та додайте цей соус до оселедця.
  5. Дістаньте картоплю з духовки, ложкою заберіть середину і викладіть в центр начинку з оселедця. Зверху покладіть замариновану цибулю і прикрасьте кропом.
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Автор: Ольга Котів