Просто, швидко і дешево: геніальний рецепт ідеальної вечері з доступних продуктів
19 лютого 2024, 19:24Читать новость на русском
Джерело:_lady.stegantseva_
Гречка – ідеальний продукт для вечері. Адже вона смачна і швидко готується.
М'ясо та гриби перетворять цю крупу на справжній кулінарний шедевр. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
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Гречка з м'ясом та грибами на пательні
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 450 грамів грибів;
– 900 грамів м'яса;
– 1 склянка гречки;
– 40 грамів вершкового масла;
– сіль, спеції до смаку;
– 1 столова ложка томатної пасти.
Приготування:
- Цибулю та моркву наріжте кубиком. Шампіньйони помийте та наріжте слайсами. Шматок м'яса поріжте на середні шматочки.
- Добре розігрійте пательню. На краплі олії обсмажте м'ясо до золотистої скоринки, додайте гриби. Обсмажте все на сильному вогні, поки не підсмажаться гриби
- Далі додайте цибулю з морквою, сіль, спеції, столову ложку томатної пасти та склянку звичайної води.
- Промийте гречку, додайте в пательню до м'яса з грибами, розрівняйте та залийте водою, щоб вона повністю покрила гречку. Закрийте кришкою та залиште хвилин на 25 – 30 на середньому вогні до повної готовності.