Одеська ікра з баклажанів на зиму чи одразу до хліба

5 вересня 2023, 10:53
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Джерело:

Володимир Ярославський

Обожнюєте овочеву ікру? У нас є рецепт баклажанної з пряними спеціями та зеленню. Така точно не залишить байдужим нікого.

Одеська ікра з баклажанів – одна з найпопулярніших українських закусок з овочів. Її часто готують на великі застілля, або на закуску для родинних посиденьок.

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Ікру з баклажанів можна закрутити на зиму, а можна одразу з каструлі їсти разом зі свіжим хлібом.

Рецепт баклажанної ікри

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 2 великих (3 середніх) баклажани;
 – 3 – 4 болгарських перці;
 – 2 середні томати;
 – 3 зубчики часнику;
 – пів цибулини;
 – петрушка, кінза, зелена цибуля;
 – соняшникова олія;
 – білий бальзамічний оцет, або яблучний оцет.

Приготування:

  • Баклажани проколюємо виделкою в декількох місяцях, відрізаємо плодоніжку. Запікаємо на великому вогні до повної готовності.
  • Солодкий перець розрізаємо навпіл, видаляємо насіння, шкірку трішечки змащуємо олією і спалюємо на вогні – тоді він краще чиститься. Знімаємо шкірку з томатів.
  • Овочам даємо трішки охолонути, потім зачищаємо та дрібненько нарізаємо ножем.
  • Дрібно подрібнюємо часник, зелень, цибулю. Останню можна збризнути оцтом.
  • ️Солимо та перемішуємо ікру. Вливаємо олії та подаємо до столу. 

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак