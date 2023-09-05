Одеська ікра з баклажанів на зиму чи одразу до хліба
5 вересня 2023, 10:53Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Обожнюєте овочеву ікру? У нас є рецепт баклажанної з пряними спеціями та зеленню. Така точно не залишить байдужим нікого.
Одеська ікра з баклажанів – одна з найпопулярніших українських закусок з овочів. Її часто готують на великі застілля, або на закуску для родинних посиденьок.
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Ікру з баклажанів можна закрутити на зиму, а можна одразу з каструлі їсти разом зі свіжим хлібом.
Рецепт баклажанної ікри
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 2 великих (3 середніх) баклажани;
– 3 – 4 болгарських перці;
– 2 середні томати;
– 3 зубчики часнику;
– пів цибулини;
– петрушка, кінза, зелена цибуля;
– соняшникова олія;
– білий бальзамічний оцет, або яблучний оцет.
Приготування:
- Баклажани проколюємо виделкою в декількох місяцях, відрізаємо плодоніжку. Запікаємо на великому вогні до повної готовності.
- Солодкий перець розрізаємо навпіл, видаляємо насіння, шкірку трішечки змащуємо олією і спалюємо на вогні – тоді він краще чиститься. Знімаємо шкірку з томатів.
- Овочам даємо трішки охолонути, потім зачищаємо та дрібненько нарізаємо ножем.
- Дрібно подрібнюємо часник, зелень, цибулю. Останню можна збризнути оцтом.
- ️Солимо та перемішуємо ікру. Вливаємо олії та подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати баклажани по-сицилійськи.