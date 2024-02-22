Смажена картопля по-іспанськи: приготуйте тортилью – ця страва здивує вас простотою та смаком
22 лютого 2024, 16:50Читать новость на русском
Джерело:yaroslavskyi_vova
Якщо хочете приготувати щось з картоплі, але деруни чи звичайна смажена вам набридли, спробуйте тортилью. Її смак вас здивує.
Тортилью можна їсти й холодною, і гарячою. Також можете додати до неї гриби, якщо їх маєте.
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Іспанська тортилья
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
– 750 грамів почищеної картоплі;
– 1 велика цибулина;
– 7 яєць;
– олія для смаження;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте тоненькими слайсами картоплю. Нагрійте пательню з олією, додайте порізану картоплю і смажте на середньому вогні, помішуючи. Картопля має бути прозора і готова, але майже не підсмажена. На це може піти хвилин 15 – 17.
- Додайте тоненько нарізану цибулю і посоліть. Томіть ще хвилин 7 – 10. Далі перекладіть картоплю на сито, щоб стекла зайва олія.
- Окремо збийте виделкою 7 великих яєць, поперчіть і посоліть. Поверніть картоплю на пательню і залийте яйцями. Готуйте хвилин 10 під кришкою на повільному вогні.
- Потім візьміть пласку велику тарілку та переверніть на неї пательню з картоплею. Далі з тарілки перекладіть її назад у пательню сирою стороною. Готуйте ще хвилин 7 – 9 на повільному вогні.