Соковиті іспанські котлетки: готуємо просто за старовинним рецептом

14 травня 2024, 16:59
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Джерело:

Recetas apetitosas

В Іспанії також полюбляють соковиті котлетки. Спробуйте приготувати їх за цим старовинним рецептом.

Ці котлети готуються не лише з фаршу. Овочі додадуть їм ще більше соковитості.

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Іспанські котлети

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм яловичого фаршу;
– 2 картоплини;
– 2 цибулини;
– 2 морквини;
– 1 червоний солодкий перець;
– 40 грамів шпинату;
– 4 зубчики часнику;
– 2 яйця;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,25 чайної ложки перцю;
– 0,5 чайної ложки паприки.

Приготування:

  1. Почистьте, вимийте та натріть на великій терці цибулю, картоплю і моркву. Вимитий перець почистьте від серцевини та наріжте дрібними кубиками.
  2. Подрібніть вимитий часник та дуже дрібно наріжте шпинат. Додайте всі інгредієнти до яловичого фаршу.
  3. Розбийте у фарш яйця. Додайте перець, паприку та сіль. Усе добре перемішайте.
  4. Сформуйте котлети та викладіть їх на встелене пергаментом пласке деко. Ложкою зробіть заглибини в кожній. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте котлети протягом 30 хвилин.
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Автор: Ольга Котів