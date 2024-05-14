Соковиті іспанські котлетки: готуємо просто за старовинним рецептом
14 травня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:Recetas apetitosas
В Іспанії також полюбляють соковиті котлетки. Спробуйте приготувати їх за цим старовинним рецептом.
Ці котлети готуються не лише з фаршу. Овочі додадуть їм ще більше соковитості.
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Іспанські котлети
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм яловичого фаршу;
– 2 картоплини;
– 2 цибулини;
– 2 морквини;
– 1 червоний солодкий перець;
– 40 грамів шпинату;
– 4 зубчики часнику;
– 2 яйця;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,25 чайної ложки перцю;
– 0,5 чайної ложки паприки.
Приготування:
- Почистьте, вимийте та натріть на великій терці цибулю, картоплю і моркву. Вимитий перець почистьте від серцевини та наріжте дрібними кубиками.
- Подрібніть вимитий часник та дуже дрібно наріжте шпинат. Додайте всі інгредієнти до яловичого фаршу.
- Розбийте у фарш яйця. Додайте перець, паприку та сіль. Усе добре перемішайте.
- Сформуйте котлети та викладіть їх на встелене пергаментом пласке деко. Ложкою зробіть заглибини в кожній. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте котлети протягом 30 хвилин.