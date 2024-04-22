Пряний смак Риму до свята: як приготувати справжню італійську паску
22 квітня 2024, 20:30Читать новость на русском
Якщо ви шукаєте рецепт смачної паски, спробуйте приготувати італійську. Ваші рідні точно її оцінять.
В Італії дуже люблять панетоне. Його печуть навіть на Різдво.
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Італійська паска
- Час: 3 години
- Порцій: 10
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 100 грамів цукру;
– 220 мілілітрів теплої води;
– 1 лимон;
– 120 мілілітрів натурального йогурту;
– дрібка солі;
– 2 яєчні жовтки;
– 50 грамів вершкового масла;
– 500 – 600 грамів борошна;
– ванільний екстракт;
– 4 столові ложки цукрової пудри;
– цукати до смаку.
Приготування:
- Усі інгредієнти доведіть до кімнатної температури. Сухі дріжджі змішайте з цукром та теплою водою (близько 40 градусів). Розмішайте, накрийте плівкою та залиште опару у теплому темному місці, щоб дріжджі почали працювати.
- В окремій мисці змішайте йогурт, розм'якшене вершкове масло, 2 жовтки та цедру одного лимона. Влийте готову опару, розмішайте до однорідності міксером.
- Поетапно введіть в отриману масу просіяне борошно. Розмішуйте міксером після кожних 2 – 3 ложок. Тісто має трохи прилипати до рук.
- Додайте ваніль, збийте ще раз. Змастіть руки та окрему миску вершковим маслом, та перекладіть туди тісто. Накрийте харчовою плівкою та рушником. Залиште в теплому місці на 1 – 1,5 години.
- Робочу поверхню присипте борошном. Викладіть на неї тісто та вимішуйте протягом 2 – 3 хвилин. Після цього додайте цукати та знову вимішайте.
- Розкладіть тісто у форми для пасок приблизно на третину. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 30 – 40 хвилин.
- Духовку розігрійте до 180 градусів. Поставте форми із пасками запікатися на 40 – 60 хвилин.
- Для приготування глазурі у мисці змішайте цукрову пудру та сік половини лимона. Перемішайте до однорідності та полийте паски, коли вони охолонуть.