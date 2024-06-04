Королівська страва за малі гроші: готуємо італійський салат з картоплею та томатами
4 червня 2024, 14:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Салат пантеллерія — традиційний рецепт з італійського вулканічного острова Пантеллерія. Обов'язково спробуйте приготувати його на своїй кухні.
Він готується зовсім не важко. Тож радимо зберегти цей рецепт.
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Салат Пантеллерія з картоплею
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів картоплі;
– 300 грамів томатів;
– 30 грамів каперсів;
– 50 грамів оливок;
– 1 червона цибулина;
– 20 мілілітрів білого винного оцту;
– 40 мілілітрів оливкової олії;
– сушене орегано, свіжий базилік, сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Помийте та відваріть картоплю без шкірки приблизно 30 – 35 хвилин у підсоленій воді.
- Почистьте і тонко наріжте цибулю. Також помийте та поріжте помідори.
- У велику миску покладіть цибулю, помідори чері, оливки без кісточок та каперси. Додайте подрібнене листя базиліка і сушене орегано.
- Охолоджену готову картоплю наріжте шматочками. Додайте до решти інгредієнтів.
- Заправте салат білим винним оцтом, олією, сіллю, перцем до смаку та перемішайте.