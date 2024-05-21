Італійський салат з ковбасою: цей елементарний рецепт розірвав тікток

Весна, безперечно, є порою салатів. Спробуйте приготувати нереально смачний італійський.

Цей простий рецепт став вірусним у тіктоці. Користувачі просто в захваті від нього.

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Італійський салат з ковбасою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 250 грамів салату Айсберг;– 250 грамів салату Ромен;– 4 огірки;– 60 грамів оливок без кісточок;– 150 грамів рожевих томатів;– 100 грамів консервованого нуту;– 70 грамів салямі;– 50 грамів тертого пармезану.– 80 мілілітрів оливкової олії Extra Virgin;– 50 мілілітрів червоного винного оцту;– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;– 1 чайна ложка сушеного орегано;– 1 чайна ложка сушеного часнику;– 1 чайна ложка морської солі;– 0,5 чайної ложки чорного перцю.

Дивіться відео, як приготувати італійський салат

Приготування: