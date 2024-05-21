Італійський салат з ковбасою: цей елементарний рецепт розірвав тікток
21 травня 2024, 14:59Читать новость на русском
Джерело:kalejunkie
Весна, безперечно, є порою салатів. Спробуйте приготувати нереально смачний італійський.
Цей простий рецепт став вірусним у тіктоці. Користувачі просто в захваті від нього.
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Італійський салат з ковбасою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 250 грамів салату Айсберг;
– 250 грамів салату Ромен;
– 4 огірки;
– 60 грамів оливок без кісточок;
– 150 грамів рожевих томатів;
– 100 грамів консервованого нуту;
– 70 грамів салямі;
– 50 грамів тертого пармезану.
Заправка:
– 80 мілілітрів оливкової олії Extra Virgin;
– 50 мілілітрів червоного винного оцту;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– 1 чайна ложка морської солі;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю.
Дивіться відео, як приготувати італійський салат
Приготування:
- Усі овочі та салат помийте і поріжте довільними шматками. Салямі та оливки наріжте тонкими смужками.
- Для заправки змішайте олію, оцет, гірчицю, орегано, сіль та перець. Скуштуйте та доведіть до смаку сіллю або перцем.
- Змішайте у великій мисці айсберг і ромен, огірки, салямі, нут, оливки, помідори та сир. Вилийте заправку та добре перемішайте.