Італійський салат з ковбасою: цей елементарний рецепт розірвав тікток

21 травня 2024, 14:59
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Джерело:

kalejunkie

Весна, безперечно, є порою салатів. Спробуйте приготувати нереально смачний італійський.

Цей простий рецепт став вірусним у тіктоці. Користувачі просто в захваті від нього.

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Італійський салат з ковбасою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти для салату:
– 250 грамів салату Айсберг;
– 250 грамів салату Ромен;
– 4 огірки;
– 60 грамів оливок без кісточок;
– 150 грамів рожевих томатів;
– 100 грамів консервованого нуту;
– 70 грамів салямі;
– 50 грамів тертого пармезану.
Заправка:
– 80 мілілітрів оливкової олії Extra Virgin;
– 50 мілілітрів червоного винного оцту;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– 1 чайна ложка морської солі;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю.

Дивіться відео, як приготувати італійський салат

Приготування:

  1. Усі овочі та салат помийте і поріжте довільними шматками. Салямі та оливки наріжте тонкими смужками.
  2. Для заправки змішайте олію, оцет, гірчицю, орегано, сіль та перець. Скуштуйте та доведіть до смаку сіллю або перцем.
  3. Змішайте у великій мисці айсберг і ромен, огірки, салямі, нут, оливки, помідори та сир. Вилийте заправку та добре перемішайте.

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Автор: Ольга Котів