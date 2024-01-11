Як тирамісу, але без маскарпоне та клопоту: готуємо мегасмачний італійський десерт

Спробуйте приготувати цей смачний італійський десерт. Він дещо схожий на відоме тирамісу, але готується без маскарпоне.

Для цього десерту вам потрібні лише найпростіші інгредієнти. Його навіть не треба випікати.

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Рецепт простого італійського десерту

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

– 2 яйця;– 100 грамів цукру;– 80 грамів борошна або кукурудзяного крохмалю;– 1 літр молока;– 50 грамів вершкового масла;– 50 грамів білого шоколаду;– 150 грамів чорного шоколаду;– 10 грамів соняшникової олії;– 1 столова ложка кави еспресо;– 200 грамів савоярді або шоколадного печива.

Приготування:

У холодну каструлю додайте яйця, цукор і борошно та збивайте протягом хвилини до однорідної маси. Увімкніть середній вогонь і варіть суміш 90 секунд. Увесь час помішуйте її вінчиком, щоб не було грудочок. Потроху додайте молоко і продовжуйте помішувати приблизно 5 – 10 хвилин, поки соус не загусне. Вимкніть вогонь, додайте вершкове масло та білий шоколад і продовжуйте перемішувати до однорідної маси. Відставте в сторону. На дно посудини викладіть трохи печива, а зверху додайте частину крему. Викладайте шари, поки не закінчаться всі інгредієнти. Поставте десерт в холодильник принаймні на 30 хвилин. Тим часом розтопіть трохи шоколаду в мікрохвильовій печі протягом 90 секунд, додайте соняшникову олію та каву і добре перемішайте до однорідної маси. Вилийте шоколадний соус зверху на десерт і поставте його в холодильник щонайменше на 2 години, а ще краще – на ніч.