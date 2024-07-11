Більше не будете смажити чи тушити: готуємо кабачки у духовці
11 липня 2024, 23:57Читать новость на русском
Джерело:food52
Кабачки – універсальні овочі, з яких можна приготувати безліч страв. Якщо ви спробуєте варіант у духовці, інші просто не захочете готувати.
Кабачки у духовці – це чудовий варіант корисної вечері, яку ще й легко готувати. Якщо у вас був складний день, то кращої опції не знайдеш.
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Кабачки у духовці
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 450 грамів кабачка;
– 45 мілілітрів оливкової олії;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– паприка солодка до смаку;
– прованські трави до смаку.
Приготування:
- Кабачок помийте і розріжте поздовж на кілька шматків.
- У мисці змішайте оливкову олію, паприку, трави, дрібку солі та перець.
- З'єднайте кабачки з маринадом і залиште на 25 хвилин.
- Викладіть овочі на деко, застелене папером для випічки.
- Випікайте все 20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.