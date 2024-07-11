Більше не будете смажити чи тушити: готуємо кабачки у духовці

11 липня 2024, 23:57
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Джерело:

food52

Кабачки – універсальні овочі, з яких можна приготувати безліч страв. Якщо ви спробуєте варіант у духовці, інші просто не захочете готувати.

Кабачки у духовці – це чудовий варіант корисної вечері, яку ще й легко готувати. Якщо у вас був складний день, то кращої опції не знайдеш. 

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Кабачки у духовці

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 450 грамів кабачка;
– 45 мілілітрів оливкової олії;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– паприка солодка до смаку;
– прованські трави до смаку.

Приготування:

  1. Кабачок помийте і розріжте поздовж на кілька шматків.
  2. У мисці змішайте оливкову олію, паприку, трави, дрібку солі та перець.
  3. З'єднайте кабачки з маринадом і залиште на 25 хвилин.
  4. Викладіть овочі на деко, застелене папером для випічки.
  5. Випікайте все 20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська