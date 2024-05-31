Справжній хіт цього літа: приготуйте кабачки з фаршем у клярі

31 травня 2024, 18:59
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Джерело:

Good House

Кабачки в клярі смакують просто незабутньо. Спробуйте приготувати їх з фаршем.

Ця страва готується елементарно. Вона точно сподобається вашим рідним.

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Кабачки в клярі з фаршем

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– кілька молодих кабачків;
– 300 грамів м'яса;
– 1 яйце;
– 100 грамів молока;
– 1 цибулина;
– кілька скибочок білого хліба;
– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

  1. Кабачки помите та наріжте кружечками завтовшки 1,5 – 2 сантиметри. За допомогою чарки видавіть з кожного кружечка середину.
  2. Зробіть фарш. Для цього перемеліть м'ясо на м'ясорубці, а також подрібніть цибулину і серединки кабачків. М'якоть білого хліба замочіть в молоці та добре відтисніть. З'єднайте м'ясо, перемелені цибулю і кабачки, розмочений білий хліб, сіль, перець і спеції до смаку.
  3. Кільця кабачків начиніть фаршем.
  4. Для кляру 1 яйце з'єднайте з 1 – 2 столовими ложками молока і гарненько збийте. Сіль і перець додайте до смаку.
  5. Фаршировані кабачки обваляйте в борошні, а потім вмочіть в кляр, після чого викладіть на розігріту пательню з олією.
  6. Смажте з двох сторін на середньому вогні до рум'яної скоринки. Щоб м'ясо встигло просмажитися, накрийте пательню кришкою.

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Автор: Ольга Котів