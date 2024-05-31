Справжній хіт цього літа: приготуйте кабачки з фаршем у клярі
31 травня 2024, 18:59Читать новость на русском
Джерело:Good House
Кабачки в клярі смакують просто незабутньо. Спробуйте приготувати їх з фаршем.
Ця страва готується елементарно. Вона точно сподобається вашим рідним.
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Кабачки в клярі з фаршем
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– кілька молодих кабачків;
– 300 грамів м'яса;
– 1 яйце;
– 100 грамів молока;
– 1 цибулина;
– кілька скибочок білого хліба;
– сіль, перець, спеції до смаку.
Приготування:
- Кабачки помите та наріжте кружечками завтовшки 1,5 – 2 сантиметри. За допомогою чарки видавіть з кожного кружечка середину.
- Зробіть фарш. Для цього перемеліть м'ясо на м'ясорубці, а також подрібніть цибулину і серединки кабачків. М'якоть білого хліба замочіть в молоці та добре відтисніть. З'єднайте м'ясо, перемелені цибулю і кабачки, розмочений білий хліб, сіль, перець і спеції до смаку.
- Кільця кабачків начиніть фаршем.
- Для кляру 1 яйце з'єднайте з 1 – 2 столовими ложками молока і гарненько збийте. Сіль і перець додайте до смаку.
- Фаршировані кабачки обваляйте в борошні, а потім вмочіть в кляр, після чого викладіть на розігріту пательню з олією.
- Смажте з двох сторін на середньому вогні до рум'яної скоринки. Щоб м'ясо встигло просмажитися, накрийте пательню кришкою.