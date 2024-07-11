Мариновані кабачки з медом і часником: цікава закуска, яка здивує всіх
11 липня 2024, 19:41Читать новость на русском
Джерело:Obozrevatel
Мабуть, існує мільйон різних способів приготування кабачків. Спробуйте зробити їх з медом і часником.
Такі кабачки точно сподобаються вашим близьким. Вони водночас ніжні та пікантні.
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Кабачки з медом і часником
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
– 1 кілограм кабачків;
– 100 мілілітрів олії;
– 4 столові ложки оцту;
– 3 столові ложки меду;
– 6 зубчиків часнику;
– 1 перець чилі;
– 2 чайні ложки солі;
– зелень до смаку.
Приготування:
- Наріжте слайсами молоді кабачки. Посипте їх сіллю, після чого перемішайте руками. Залиште кабачки за кімнатної температури на 20 – 30 хвилин.
- В окрему миску покладіть натертий часник і порізаний перець чилі. Додайте олію, оцет і мед. Дрібно нашаткуйте кріп.
- Через 20 – 30 хвилин злийте сік, який виділили кабачки.
- Подрібнену зелень змішайте з медово-часниковим маринадом та кабачками. Закуску можна одразу подавати на стіл.