Від м'яса не відрізнити: готуємо кабачки за турецьким рецептом
21 липня 2024, 18:50Читать новость на русском
Джерело:PRATİK YEMEKLER
Є безліч смачних рецептів з кабачків. Радимо приготувати їх по-турецьки.
Кабачки дуже нагадуватимуть м'ясо. Вони точно сподобаються усім вашим рідним.
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Кабачки в клярі
- Час: 1 година
- Порцій: 10
– 2 кабачки;
– сіль, чорний і червоний перець до смаку;
– 3 яйця;
– 100 грамів чедеру;
– 5 столових ложок панірувальних сухарів;
– 2,5 столових ложок борошна;
– 80 мілілітрів олії.
Для соусу:
– 4 столові ложки йогурту без наповнювача;
– 1 огірок;
– 1 зубчик часнику;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Кабачки помийте та почистьте. Один наріжте пластинками, посоліть, поперчіть з двох сторін і залиште на 15 – 20 хвилин.
- Другий кабачок натріть на середню терку, посоліть і також залиште на 15 – 20 хвилин.
- Яйця вбийте в глибоку тарілку, додайте сіль, червоний і чорний перець, а також натертий сир. Перемішайте.
- З'єднайте в окремій тарілці панірувальні сухарі та борошно.
- З кабачкових пластинок злийте рідину, обваляйте їх по одному в сухарях та залийте яєчно-сирною масою.
- Розігрійте пательню з олією і викладіть в неї кабачки. Закрийте кришкою і смажте 4 – 5 хвилин на середньому вогні з кожного боку. Викладіть підсмажені кабачки на паперові рушники.
- З натертих кабачків відтисніть сік, додайте до них яєчно-сирну масу і суміш панірувальних сухарів з борошном, що залишилися. На пательню з олією ложкою викладіть кабачкову масу у формі оладок. Накрийте кришкою і смажте на середньому вогні 4 – 5 хвилин з кожного боку. Викладайте на паперові рушники.
- З'єднайте йогурт, натерті на дрібній терці огірок і часник. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Подавайте кабачки з соусом.