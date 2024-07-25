Кабачки "П'ятихвилинка": ідеальний рецепт Тетяни Літвінової
25 липня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
З кабачків можна приготувати неймовірно смачну закуску. Спробуйте скористатися цим рецептом "П'ятихвилинки".
Кулінарка Тетяна Літвінова розповіла, як приготувати кабачки смачно та швидко. Така страва точно сподобається всім.
Варто спробувати Лише 10 хвилин – і готово: готуємо малосольні огірки за рецептом Ярославського
Кабачки "П'ятихвилинка"
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 3
– 250 грамів кабачків;
– 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка прованських трав;
– третина чайної ложки перцю;
– 40 мілілітрів оливкової олії;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Кабачки наріжте слайсами, півкільцями або невеликими брусочками. Часник почистьте, пропустіть через прес.
- Перекладіть кабачки в зіп-пакет, додайте сіль, перець, прованські трави, часник, оливкову олію.
- Закрийте пакет і добре потрусіть декілька хвилин. Мариновані кабачки можна їсти вже за 5 – 10 хвилин.