Що приготувати на зиму: рецепт кабачків сацебелі
16 липня 2024, 09:22Читать новость на русском
Джерело:Сім'я і дім
Така закуска чудово смакуватиме як додаток до страв. А з картопляним пюре можуть замінити навіть м'ясо.
Особливістю кабачків сацебелі є ароматний, пряний соус. Вони такі смачні, що важко втриматися і не з'їсти всі ще до настання зими.
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Кабачки сацебелі
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6 баночок по 0,5 літра
– 2,5 кілограми кабачків;
– 1 банка соусу сацебелі (480 грамів);
– 180 грамів цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка без верха чорного меленого перцю;
– 1 столова ложка сухого базиліку;
– 100 грамів олії;
– 80 грамів оцту;
– 1 велика головка часнику.
Приготування:
- Кабачки, бажано молоді, наріжте кільцями завтовшки до 0,5 сантиметра.
- Додайте соус, важливо не замінювати його іншим, це повинен бути саме сацебелі!
- Додайте часник (вичавіть через часникодавку) і всі інші інгредієнти, крім оцту. Поставте варити.
- Коли суміш почне кипіти, варіть її протягом 30 хвилин.
- Потім додайте оцет і варіть ще 15 хвилин.
- Скуштуйте страву і додайте ті інгредієнти, яких, на вашу думку, не вистачає.
- Розкладіть суміш у стерилізовані баночки та закрутіть. Не вкутуйте!