Кабачкова ікра по-херсонськи: ідеальний рецепт на зиму
7 серпня 2024, 15:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Кабачкова ікра є улюбленою закруткою багатьох українців. Спробуйте цьогоріч приготувати її по-херсонськи.
Така закрутка смакуватиме всім. Її неймовірний аромат точно вас вразить.
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Кабачкова ікра по-херсонськи
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 5
– 1 кілограм кабачків;
– 1 кілограм моркви;
– 1 кілограм цибулі;
– 200 грамів олії;
– 100 грамів цукру;
– 200 грамів томатної пасти;
– 2 столові ложки солі;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю і моркву почистьте й помийте. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на великій терці. Кабачки наріжте кубиками.
- У глибокій пательні розігрійте олію. Обсмажте цибулю до прозорості, час від часу помішуючи.
- Додайте моркву, перемішайте і готуйте ще 5 хвилин. Всипте кабачки та тушкуйте до м'якості 15 – 20 хвилин.
- Подрібніть масу блендером до однорідності. Додайте цукор, сіль, перець, томатну пасту і перемішайте.
- Доведіть до кипіння і готуйте на маленькому вогні ще 5 хвилин.
- Гарячу ікру розкладіть у простерилізовані теплі банки й герметично закрийте кришками.