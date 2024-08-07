Кабачкова ікра по-херсонськи: ідеальний рецепт на зиму

Кабачкова ікра є улюбленою закруткою багатьох українців. Спробуйте цьогоріч приготувати її по-херсонськи.

Така закрутка смакуватиме всім. Її неймовірний аромат точно вас вразить.

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Кабачкова ікра по-херсонськи

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 5

– 1 кілограм кабачків;– 1 кілограм моркви;– 1 кілограм цибулі;– 200 грамів олії;– 100 грамів цукру;– 200 грамів томатної пасти;– 2 столові ложки солі;– чорний мелений перець до смаку.

Приготування: