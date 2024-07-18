Такої смакоти ви ще не куштували: рецепт кабачкової ікри з майонезом

Кабачкова ікра – улюблена закрутка багатьох українців. Радимо спробувати приготувати її з майонезом.

Кабачкова ікра буде ще смачнішою. Вона точно сподобається всім вашим рідним.

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Кабачкова ікра з майонезом

Час: 2 години

2 години Порцій: 10

– 3 кілограми кабачків;– 500 грамів цибулі;– 200 грамів майонезу 72%;– 150 грамів томатної пасти;– 0,5 чайної ложки меленого перцю;– 8 столових ложок олії;– 2 столові ложки солі;– 2 столові ложки цукру;– 2 столові ложки оцту 9%.

Приготування:

Кабачки та цибулю добре помийте. З кабачків відріжте хвостики, а цибулю почистьте. Поріжте все на невеликі шматки. Пропустіть кабачки та цибулю через м'ясорубку. Перекладіть суміш в каструлю і поставте на середній вогонь на 60 хвилин, постійно помішуючи, щоб випарувалась зайва рідина. Додайте решту інгредієнтів, крім оцту. Залиште варитися на повільному вогні ще 30 хвилин, постійно помішуючи. За дві хвилини до закінчення приготування додайте оцет і перемішайте. Розлийте у стерилізовані банки та закрутіть. Переверніть, вкутайте і залиште остигати. Зберігайте у темному прохолодному місці.