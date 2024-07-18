Такої смакоти ви ще не куштували: рецепт кабачкової ікри з майонезом
18 липня 2024, 22:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Кабачкова ікра – улюблена закрутка багатьох українців. Радимо спробувати приготувати її з майонезом.
Кабачкова ікра буде ще смачнішою. Вона точно сподобається всім вашим рідним.
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Кабачкова ікра з майонезом
- Час: 2 години
- Порцій: 10
– 3 кілограми кабачків;
– 500 грамів цибулі;
– 200 грамів майонезу 72%;
– 150 грамів томатної пасти;
– 0,5 чайної ложки меленого перцю;
– 8 столових ложок олії;
– 2 столові ложки солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки оцту 9%.
Приготування:
- Кабачки та цибулю добре помийте. З кабачків відріжте хвостики, а цибулю почистьте. Поріжте все на невеликі шматки.
- Пропустіть кабачки та цибулю через м'ясорубку.
- Перекладіть суміш в каструлю і поставте на середній вогонь на 60 хвилин, постійно помішуючи, щоб випарувалась зайва рідина.
- Додайте решту інгредієнтів, крім оцту. Залиште варитися на повільному вогні ще 30 хвилин, постійно помішуючи.
- За дві хвилини до закінчення приготування додайте оцет і перемішайте.
- Розлийте у стерилізовані банки та закрутіть. Переверніть, вкутайте і залиште остигати. Зберігайте у темному прохолодному місці.