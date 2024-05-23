Свекруха вимагатиме рецепт: готуємо розкішну ікру з молодих кабачків
23 травня 2024, 12:58Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Кабачкова ікра давно завоювала серця багатьох українців. З молодих кабачків вона виходить ще смачнішою.
Перець додасть ікрі неймовірного аромату. Обов'язково спробуйте приготувати її за цим перевіреним рецептом.
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Кабачкова ікра
- Час: 2 години
- Порцій: 4
– 2 червоні болгарські перці;
– 1 кабачок;
– чверть склянки олії;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки пасти з перців анчо;
– 1 пучок кінзи;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Розігрійте гриль до високої температури. Змастіть решітку олією та покладіть болгарський перець і кабачки. Обсмажте, періодично перевертаючи, перці 15 – 20 хвилин, а кабачки 25 – 30 хвилин. Перекладіть обсмажені на грилі овочі у велику миску і щільно накрийте плівкою. Залиште на 15 хвилин.
- З перця зніміть шкірку, приберіть плодоніжки та насіння. З кабачків також видаліть шкірку і плодоніжки. Збийте овочі в кухонному комбайні, поки не утвориться густа паста з дрібними помітними шматочками перцю. На це піде приблизно 15 секунд.
- Розігрійте олію в середній каструлі на середньому вогні, додайте цибулю та готуйте до м'якості. Вмішайте пасту з гострого перцю та перемішайте до однорідності. Зменште вогонь до мінімуму та готуйте ще 20 – 30 хвилин, не накриваючи й часто помішуючи.
- Зніміть каструлю з вогню. Додайте кінзу, сіль і чорний перець. Дайте охолонути до кімнатної температури та подавайте.