Її зметуть зі столу за секунду: готуємо ідеальну кабачкову ікру
1 липня 2024, 19:55Читать новость на русском
Джерело:"Главред"
Почався сезон кабачків, тож час почати заготовляти їх на зиму. Зокрема, радимо приготувати смачну кабачкову ікру.
Є безліч рецептів приготування кабачкової ікри. Радимо скористатися одним з найпростіших, але дуже вдалих.
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Кабачкова ікра
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кабачок;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки томатного соусу;
– 1 чайна ложка цукру;
– сіль і перець до смаку;
– 1 чайна ложка оцту.
Приготування:
- Дрібно наріжте очищену цибулю. Натріть очищену моркву на тертці. Обсмажте овочі на олії.
- Додайте томатний соус та перемішайте.
- Кабачок наріжте на кубики та додайте до загальної маси.
- Потім додайте подрібнений часник, спеції та тушкуйте під кришкою приблизно 30 хвилин.
- Перекладіть ікру в глибоку миску, збийте блендером, влийте оцет і добре перемішайте.
- Далі страву можна подавати на стіл чи закрити у простерилізовані банки.