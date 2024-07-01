Її зметуть зі столу за секунду: готуємо ідеальну кабачкову ікру

1 липня 2024, 19:55
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Джерело:

"Главред"

Почався сезон кабачків, тож час почати заготовляти їх на зиму. Зокрема, радимо приготувати смачну кабачкову ікру.

Є безліч рецептів приготування кабачкової ікри. Радимо скористатися одним з найпростіших, але дуже вдалих.

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Кабачкова ікра

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки томатного соусу;
– 1 чайна ложка цукру;
– сіль і перець до смаку;
– 1 чайна ложка оцту.

Приготування:

  1. Дрібно наріжте очищену цибулю. Натріть очищену моркву на тертці. Обсмажте овочі на олії.
  2. Додайте томатний соус та перемішайте.
  3. Кабачок наріжте на кубики та додайте до загальної маси.
  4. Потім додайте подрібнений часник, спеції та тушкуйте під кришкою приблизно 30 хвилин.
  5. Перекладіть ікру в глибоку миску, збийте блендером, влийте оцет і добре перемішайте.
  6. Далі страву можна подавати на стіл чи закрити у простерилізовані банки.
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Автор: Ольга Котів