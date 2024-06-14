Дивовижно просто: готуємо фантастичну кабачкову ікру
14 червня 2024, 14:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Настав сезон кабачків, тож саме час приготувати з них ікру. Її дивовижний смак вас здивує.
Кабачкова ікра готується дуже просто. Обов'язково спробуйте зробити її за цим рецептом.
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Кабачкова ікра
- Час: 2 години
- Порцій: 4
– 2 червоні болгарські перці;
– 0,25 склянки олії;
– 1 кабачок;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки пасти з перців анчо;
– 1 пучок кінзи;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Розігрійте гриль до високої температури. Покладіть болгарський перець і кабачки на змащену олією решітку. Смажте перці, періодично перевертаючи, 15 – 20 хвилин, а кабачки – 25 – 30 хвилин. Потім перекладіть овочі у велику миску і щільно накрийте поліетиленовою плівкою. Залиште на 15 хвилин.
- З перців зніміть шкірку, приберіть плодоніжки та насіння. З кабачків також видаліть шкірку і плодоніжки. Подрібніть овочі блендером.
- Розігрійте олію в середній каструлі на середньому вогні, додайте цибулю та готуйте до м'якості. Додайте кабачкове пюре та пасту з гострого перцю, перемішайте. Зменште вогонь до мінімуму та готуйте, помішуючи, 20 – 30 хвилин.
- Зніміть з вогню. Додайте подрібнену кінзу, сіль і чорний перець. Дайте охолонути приблизно 1 годину.