Раз, два – і готово: як приготувати фантастично смачну кабачкову запіканку

1 червня 2024, 21:35
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Джерело:

Shuba

Кабачкова запіканка готується дуже просто. Проте її смак вас приємно здивує.

Така легка страва пасує і до вечері, і до перекусу. Обов'язково втільте в життя цей елементарний рецепт.

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Кабачковий пиріг

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 130 грамів борошна;
– 100 грамів сиру;
– 1 цибулина;
– 2 яйця;
– 50 мілілітрів олії;
– 12 грамів розпушувача;
– сіль, перець, зелень до смаку.

Приготування:

  1. Кабачок помийте і натріть на грубій терці. Цибулю почистьте і теж натріть до кабачка.
  2. Додайте борошно, розпушувач і подрібнену зелень.
  3. Окремо збийте яйця у круту піну, влийте олію і знову збийте.
  4. З'єднайте кабачки та яйця, додайте натертий сир, сіль, перець і перемішайте.
  5. Вилийте масу в форму, застелену пергаментом, який додатково можна змастити олією. Запікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів до зарум’янення.
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Автор: Ольга Котів