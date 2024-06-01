Раз, два – і готово: як приготувати фантастично смачну кабачкову запіканку

Кабачкова запіканка готується дуже просто. Проте її смак вас приємно здивує.

Така легка страва пасує і до вечері, і до перекусу. Обов'язково втільте в життя цей елементарний рецепт.

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Кабачковий пиріг

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 1 кабачок;– 130 грамів борошна;– 100 грамів сиру;– 1 цибулина;– 2 яйця;– 50 мілілітрів олії;– 12 грамів розпушувача;– сіль, перець, зелень до смаку.

Приготування:

Кабачок помийте і натріть на грубій терці. Цибулю почистьте і теж натріть до кабачка. Додайте борошно, розпушувач і подрібнену зелень. Окремо збийте яйця у круту піну, влийте олію і знову збийте. З'єднайте кабачки та яйця, додайте натертий сир, сіль, перець і перемішайте. Вилийте масу в форму, застелену пергаментом, який додатково можна змастити олією. Запікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів до зарум’янення.