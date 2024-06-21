З того, що є на кожному городі: готуємо казково смачну кабачкову запіканку
21 червня 2024, 19:59Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Якщо не знаєте, що приготувати з кабачків, скористайтеся цим рецептом. Така запіканка вразить усіх своїм чудовим смаком.
Окрім цього, її дуже просто готувати. Потрібні інгредієнти є практично в кожному холодильнику.
Буде смачно Смачніший ніж печінковий: елементарний рецепт кабачкового торта, який вразить всіх
Кабачкова запіканка
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1 кабачок;
– 2 картоплини;
– 1 цибуля;
– 2 моркви;
– 3 яйця;
– 3 столові ложки борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 50 мілілітрів олії;
– 200 грамів сиру;
– сіль, перець до смаку.
Дивіться, як приготувати кабачкову запіканку: відео
Приготування:
- Кабачок, картоплю і моркву натріть на великій терці та вичавіть зайву рідину. З'єднайте в глибокій посудині разом з подрібненою цибулею.
- Додайте яйця, борошно, сіль і натертий сир. В кінці додайте розпушувач і олію, добре перемішайте.
- Форму змастіть олією і викладіть тісто.
- Відправте запіканку в розігріту до 200 градусів духовку на 45 – 55 хвилин. За бажанням зверху посипте сиром.