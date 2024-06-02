Кулінарний шедевр за лічені гривні: готуємо особливі кабачкові деруни

З кабачків можна приготувати низку смачних страв. Зокрема, особливої уваги заслуговують деруни.

Кабачкові деруни готуються просто елементарно. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя.

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Кабачкові деруни

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

– 3 кабачки;– 1 цибулина;– 2 яйця;– 2 зубчики часнику;– 120 грамів борошна;– сіль, перець, зелень, сметана, олія до смаку.

Приготування:

Кабачки помийте і почистьте. Натріть на середній тертці та відтисніть зайвий сік. Почистьте цибулю і часник. Натріть їх до кабачків на дрібній тертці. Додайте яйця, борошно, сіль, перець і помиту, дрібно нарізану зелень. Добре перемішайте. Розігрійте пательню з олією і викладіть масу ложкою, формуючи оладки. Обережно перевертайте лопаткою. Смажте до золотавої скоринки. Готову страву подавайте зі сметаною.