Кабачкові оладки з грибною начинкою: простий рецепт страви, яка стане вашою улюбленою
28 червня 2024, 20:56Читать новость на русском
Джерело:Shuba
З кабачків можна приготувати багато смачних страв. Одна з них – оладки з грибною начинкою.
Такі оладки готуються дуже просто. Цілком ймовірно, ви готуватимете їх не раз.
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Кабачкові оладки з грибами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 5
– 600 грамів кабачків;
– 2 яйця;
– 200 грамів борошна;
– сіль, перець, кріп до смаку;
– 40 мілілітрів олії.
Начинка:
– 400 грамів печериць;
– 20 грамів масла 73%;
– сіль, перець до смаку;
– 50 грамів сметани.
Приготування:
- Кабачки помийте і натріть на середній тертці. Зайву рідину відтисніть. Додайте яйця, борошно, сіль, перець, подрібнений кріп і добре перемішайте.
- Нагрійте пательню з олією і смажте оладки з двох боків до золотистої скоринки протягом 5 – 6 хвилин.
- Для начинки гриби помийте і наріжте шматочками. Обсмажте на маслі до м'якості, додайте сметану, сіль і перець. Потім подрібніть у блендері.
- Оладки складіть попарно, намастивши грибною начинкою.