Найсмачніша страва весни: секретний рецепт ідеальних кабачкових оладків
29 травня 2024, 14:58Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Кабачкові оладки мають просто незабутній смак. Обов'язково спробуйте приготувати їх за цим елементарним покроковим рецептом.
На приготування вам потрібно всього 30 хвилин. Страва вийде ароматною та дуже ніжною.
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Кабачкові оладки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів кабачків;
– 250 мілілітрів молока 2,5%;
– 160 грамів борошна;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 30 мілілітрів олії;
– 2 яйця;
– 50 грамів петрушки.
Приготування:
- Обріжте з кабачків все зайве та натріть їх на грубій терці.
- Покладіть терті кабачки у миску та вбийте яйця. Перемішайте блендером до однорідності.
- Всипте сіль та цукор і знову перемішайте.
- Додайте молоко, олію, подрібнену петрушку та борошно і перемішайте.
- Пательню змастіть олією та покладіть на неї порцію тіста. Смажте млинці на середньому вогні з двох боків до рум'яності.