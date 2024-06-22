Найсмачніша страва з кабачків: готуємо королівські рулетики з начинкою

22 червня 2024, 14:39
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Джерело:

yuliia_masiuk___

Якщо не знаєте, що приготувати з кабачків, скористайтеся цим простим рецептом. Такі рулетики сподобаються кожному.

Окрім цього, вони дуже просто готуються. Смачна начинка перетворить кабачки на справжній витвір мистецтва.

Варто спробувати Смачніший ніж печінковий: елементарний рецепт кабачкового торта, який вразить всіх

Кабачкові рулетики

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 4 яйця;
– 4 столові ложки борошна з гіркою;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 1 чайна ложка солі.
Начинка:
– 200 грамів м'якого сиру;
– 1 плавлений сирок;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– кріп до смаку;
– 2 середні томати.

Дивіться, як приготувати кабачкові рулетики: відео

Приготування:

  1. Кабачки наріжте поздовж, посоліть і залиште на 10 хвилин.
  2. Збовтайте яйця й окремо змішайте борошно з копченою паприкою.
  3. Кабачки запаніруйте в борошні, а потім – в яйцях. Смажте до золотистості з двох сторін.
  4. Смажені кабачки викладіть на тарілку, застелену паперовим рушничком.
  5. Для начинки змішайте натертий сир, натертий плавлений сирок, сметану, зелень і часник.
  6. Змажте кожен шматочок кабачка 1 чайною ложкою сирної начинки, покладіть шматочок помідора і закрутіть.
  7. Покладіть рулетики на 30 хвилин у холодильник, щоб вони краще тримали форму.

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Автор: Ольга Котів