Смачний обід за лічені хвилини: елементарний рецепт кабачкового крем-супу
3 червня 2024, 14:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Кабачковий крем-суп є справжнім літнім хітом. Ця легка страва може стати вашим ідеальним обідом у спекотну погоду.
На приготування треба всього 30 хвилин. Смак цього супу вас приємно здивує.
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Кабачковий крем-суп
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
– 500 грамів картоплі;
– 2 бульйонні кубики;
– 1 кілограм кабачків;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 100 грамів чедеру;
– дрібка мускатного горіха;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Почистьте та наріжте картоплю невеликими кубиками. Так само наріжте кабачки. Помийте, обсушіть та подрібніть зелену цибулю. Натріть чедер та мускатний горіх.
- Покладіть картоплю у велику каструлю. Залийте водою, щоб вона її повністю покрила. Додайте кубики бульйону, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і готуйте 10 хвилин.
- Додайте кабачки, знову накрийте кришкою і готуйте ще 5 хвилин. Далі додайте зелену цибулю, накрийте кришкою і готуйте останні 5 хвилин.
- Зніміть суп з вогню, додайте тертий сир і приправте мускатним горіхом, сіллю та перцем. Подрібніть все блендером. За потреби додавайте гарячу воду, поки не отримаєте бажану консистенцію.
- Подавайте кабачковий суп із тертим сиром, зеленою цибулею та дрібкою мускатного горіха.