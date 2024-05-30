Смачніший ніж печінковий: елементарний рецепт кабачкового торта, який вразить всіх
30 травня 2024, 20:59Читать новость на русском
Джерело:"Апостроф"
Є безліч смачних рецептів з кабачків. Серед них особливо виділяється кабачковий торт.
Ця апетитна літня закуска стане чудовою заміною важким м'ясним стравам. Радимо обов'язково її приготувати.
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Торт з кабачків
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 500 – 600 грамів молодих кабачків;
– 2 яйця;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– сіль, перець до смаку;
– 3 – 4 помідори;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 3 – 4 столові ложки сметани;
– 3 – 4 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка подрібненого кропу;
– 60 грамів сиру;
– петрушка для прикраси;
– олія для смаження.
Приготування:
- Кабачки натріть на великій тертці, посоліть, перемішайте і добре відтисніть сік. Додайте яйця та перемішайте.
- Далі висипте борошно і додайте подрібнену зелену цибулю. Посоліть до смаку. Тісто має вийти в міру густим, як на оладки.
- На розігріту пательню налийте олію і викладіть кабачкову масу, розподіливши по всьому дну, щоб вийшов млинець. Обсмажте з двох боків до рум'яної скоринки. Те саме зробіть з рештою тіста. Дайте млинцям охолонути.
- Тим часом у мисці з'єднайте майонез, сметану, кріп та пропущений через прес часник.
- Зберіть торт. Змастіть соусом кабачковий корж, зверху викладіть кружечки помідорів, посоліть, поперчіть та посипте тертим сиром. Продовжуйте, поки млинці не закінчаться.
- Верхній млинець змастіть соусом і прикрасьте подрібненою петрушкою та помідорами. Готовий торт поставте в холодильник на 2 години.