Смачніший ніж печінковий: елементарний рецепт кабачкового торта, який вразить всіх

30 травня 2024, 20:59
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Джерело:

"Апостроф"

Є безліч смачних рецептів з кабачків. Серед них особливо виділяється кабачковий торт.

Ця апетитна літня закуска стане чудовою заміною важким м'ясним стравам. Радимо обов'язково її приготувати.

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Торт з кабачків

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 – 600 грамів молодих кабачків;
– 2 яйця;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– сіль, перець до смаку;
– 3 – 4 помідори;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 3 – 4 столові ложки сметани;
– 3 – 4 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка подрібненого кропу;
– 60 грамів сиру;
– петрушка для прикраси;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Кабачки натріть на великій тертці, посоліть, перемішайте і добре відтисніть сік. Додайте яйця та перемішайте.
  2. Далі висипте борошно і додайте подрібнену зелену цибулю. Посоліть до смаку. Тісто має вийти в міру густим, як на оладки.
  3. На розігріту пательню налийте олію і викладіть кабачкову масу, розподіливши по всьому дну, щоб вийшов млинець. Обсмажте з двох боків до рум'яної скоринки. Те саме зробіть з рештою тіста. Дайте млинцям охолонути.
  4. Тим часом у мисці з'єднайте майонез, сметану, кріп та пропущений через прес часник.
  5. Зберіть торт. Змастіть соусом кабачковий корж, зверху викладіть кружечки помідорів, посоліть, поперчіть та посипте тертим сиром. Продовжуйте, поки млинці не закінчаться.
  6. Верхній млинець змастіть соусом і прикрасьте подрібненою петрушкою та помідорами. Готовий торт поставте в холодильник на 2 години.

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Автор: Ольга Котів