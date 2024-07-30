Ви більше не купуватимете їх в магазині: готуємо кабаноси з курячого філе

30 липня 2024, 20:52
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Сухі ковбаски дуже просто приготувати вдома. Вам потрібне лише куряче філе та спеції.

Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати кабаноси. Спробуйте – вам сподобається.

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Сухі ковбаски з курки

  • Час: 4 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів курячого фаршу;
– сіль, перець до смаку;
– 0,5 чайної ложки сухого часнику;
– 0,5 чайної ложки солодкої паприки;
– 0,5 чайної ложки сухого чилі.

Дивіться, як приготувати закуску з курки: відео

Приготування:

  1. Куряче філе наріжте та пропустіть через м'ясорубку.
  2. Додайте до фаршу сіль та спеції. Перемішайте.
  3. Помістіть фарш у пакет-слайдер.
  4. Сформуйте ковбаски на пергаменті за допомогою пакету та сушіть при температурі 60 – 70 градусів протягом 3 – 4 годин.
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Автор: Ольга Котів