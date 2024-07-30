Ви більше не купуватимете їх в магазині: готуємо кабаноси з курячого філе
30 липня 2024, 20:52Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Сухі ковбаски дуже просто приготувати вдома. Вам потрібне лише куряче філе та спеції.
Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати кабаноси. Спробуйте – вам сподобається.
Варто спробувати Повноцінна вечеря за лічені гривні: простий рецепт іспанської тортильї з того, що завжди є вдома
Сухі ковбаски з курки
- Час: 4 години
- Порцій: 4
– 600 грамів курячого фаршу;
– сіль, перець до смаку;
– 0,5 чайної ложки сухого часнику;
– 0,5 чайної ложки солодкої паприки;
– 0,5 чайної ложки сухого чилі.
Дивіться, як приготувати закуску з курки: відео
Приготування:
- Куряче філе наріжте та пропустіть через м'ясорубку.
- Додайте до фаршу сіль та спеції. Перемішайте.
- Помістіть фарш у пакет-слайдер.
- Сформуйте ковбаски на пергаменті за допомогою пакету та сушіть при температурі 60 – 70 градусів протягом 3 – 4 годин.