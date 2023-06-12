Що не можна вживати у Петрів піст – календар харчування

Дата Петрового посту залежить від Великодня, тому кожен рік вона змінюється. Петрів піст завжди розпочинається у понеділок і завершується 12 липня, на День апостолів Петра та Павла.

У 2023 році Петрівка розпочалася 12 червня і триватиме до 11 липня. Під час цього посту віруючим християнам потрібно обмежити споживання м'яса та іншим тваринних продуктів. 24 канал підготував календар харчування, який допоможе вам правильно постити.

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Петрів піст не такий суворий, як Великодній, тому обмеження діють не у всі дні, а тільки у середу та п'ятницю.

Що не можна їсти у Петрів піст

В усі дні, окрім середи та п’ятниці, у Петрів піст дозволяється їсти рибу. Немає обмежень на овочі, фрукти, ягоди, інші продукти рослинного походження, як кокосова олія, молоко чи вершки з нього.

Замініть стейк з м'яса на цвітну капусту, запечений батат з тахіни чи овочеве рагу. Запікайте овочі, тушкуйте їх чи фаршируйте кашами.

Календар харчування на Петрів піст

Понеділок: будь-які гарячі страви, які готуються без використання олії.

будь-які гарячі страви, які готуються без використання олії. Вівторок: можна додати до раціону страви з грибів та риби, а також олію.

можна додати до раціону страви з грибів та риби, а також олію. Середа: найсуворіший день посту, допускається лише сухоїдіння.

найсуворіший день посту, допускається лише сухоїдіння. Четвер: дозволені риба та морепродукти.

дозволені риба та морепродукти. П'ятниця: найсуворіший день посту, допускається лише сухоїдіння.

найсуворіший день посту, допускається лише сухоїдіння. Субота: допустимі страви з риби, грибів на олії.

допустимі страви з риби, грибів на олії. Неділя: риба та інші пісні гарячі страви з додаванням олії.

Пам'ятайте! Від дотримання посту звільняються діти, вагітні жінки, молоді мами, хворі та літні люди. Також ті, хто займається важкою фізичною працею.

Ми пропонуємо також приготувати під час посту смачні страви без м'яса за нашими рецептами: хрумказ сиром та шпинатом підійде до сніданку, на обід відваріть, а на вечерю смакуватимуть