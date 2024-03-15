Ресторанна страва без стресу: простий рецепт ідеальних кальмарів у духовці
15 березня 2024, 15:59Читать новость на русском
Джерело:tanya.perchik
Не минайте кальмари у магазині, адже з них можна приготувати дуже смачні та поживні страви. Однією з них є кальмари з травами у духовці.
Вони готуються просто, а смакують просто незабутньо. Обов'язково спробуйте скористатися цим рецептом.
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Кільця кальмарів у духовці
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 4 тушки кальмарів;
– 200 грамів чері;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– 1 чайна ложка італійських чи прованських трав;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль до смаку. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготування:
- Кальмарів почистьте, обсушіть та наріжте кільцями.
- Чері помийте та розріжте навпіл.
- Змішайте кільця кальмарів, чері, трави, сіль, оливкову олію та акуратно перемішайте. Додайте панірувальні сухарі, струсіть, перемішайте і відразу розкладіть на деку в один шар.
- Запікайте 15 хвилин при 180 градусах на режимі з конвекцією або при 200 градусах на режимі "Верх – низ"