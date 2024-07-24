Страва з глибини віків: готуємо фантастичний кандьор з картоплею та пшоном
24 липня 2024, 12:42Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Українська кухня – багата та різноманітна. Проте, на жаль, деякі страви вже почали забуватися.
Радимо хоч раз в житті приготувати кандьор. Ця страва вам точно сподобається.
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Кандьор зі пшоном
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3
– 3 картоплини;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 1 склянка пшона;
– 50 мілілітрів олії;
– 2 яйця;
– сіль, перець, зелень до смаку.
Приготування:
- Добре помийте пшоно до чистої води. Картоплю та цибулю почистьте та поріжте кубиками. Моркву натріть на великій терці.
- Каструлю з 1,5 літром води доведіть до кипіння. Посоліть до смаку, додайте пшоно і картоплю. Зменшіть вогонь і варіть на слабкому вогні 20 хвилин, помішуючи.
- Тим часом яйця розбийте в миску, посоліть та поперчіть. Збийте до однорідності.
- На розігрітій пательні з олією обсмажте цибулю та моркву до золотавості. Додайте в каструлю та готуйте ще 2 – 3 хвилини.
- Наприкінці приготування влийте в суп яйця тонкою цівкою. Доведіть до смаку сіллю та меленим перцем. Подавайте із зеленню.