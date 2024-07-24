Страва з глибини віків: готуємо фантастичний кандьор з картоплею та пшоном

24 липня 2024, 12:42
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Джерело:

Shuba

Українська кухня – багата та різноманітна. Проте, на жаль, деякі страви вже почали забуватися.

Радимо хоч раз в житті приготувати кандьор. Ця страва вам точно сподобається.

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Кандьор зі пшоном

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 3
Інгредієнти:
– 3 картоплини;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 1 склянка пшона;
– 50 мілілітрів олії;
– 2 яйця;
– сіль, перець, зелень до смаку.

Приготування:

  1. Добре помийте пшоно до чистої води. Картоплю та цибулю почистьте та поріжте кубиками. Моркву натріть на великій терці.
  2. Каструлю з 1,5 літром води доведіть до кипіння. Посоліть до смаку, додайте пшоно і картоплю. Зменшіть вогонь і варіть на слабкому вогні 20 хвилин, помішуючи.
  3. Тим часом яйця розбийте в миску, посоліть та поперчіть. Збийте до однорідності.
  4. На розігрітій пательні з олією обсмажте цибулю та моркву до золотавості. Додайте в каструлю та готуйте ще 2 – 3 хвилини.
  5. Наприкінці приготування влийте в суп яйця тонкою цівкою. Доведіть до смаку сіллю та меленим перцем. Подавайте із зеленню.

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Автор: Ольга Котів