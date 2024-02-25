Страва, що завжди вдається: рецепт капустяного пирога з картоплею для всієї родини
25 лютого 2024, 14:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Капустяний пиріг – ситна та смачна страва, яка ще й швидко готується. Його можна подавати як гарячим, так і холодним.
Ціле капустяне листя огортатиме пиріг під час запікання. Його доповнить картопляне пюре з шинкою і сиром.
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Капустяний пиріг
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 5
– 600 грамів картопляного пюре;
– 1 цибулина;
– 150 грамів шинки;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 яйця;
– 1 столова ложка сметани;
– 1 капустина;
– сіль, перець до смаку;
– 30 грамів зеленої цибулі.
Приготування:
- До пюре додайте яйця, сир, сіль і нарізану цибулю. Добре перемішайте.
- У капусти виріжте качан і занурте голівку в киплячу воду на кілька хвилин. Дістаньте капустину та зніміть м'яке верхнє листя. Повторюйте, поки не знімете все велике листя з капусти. Центральну частину капусти посічіть.
- Нарізану шинку викладіть на суху пательню, поставте на середній вогонь, смажте, помішуючи, доки витопиться якомога більше жиру. Перекладіть до картоплі, а в пательню викладіть нашатковану капусту. Посоліть, перемішайте і тушкуйте, поки не випарується весь сік.
- Капусту перекладіть до картоплі та додайте перець. Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Форму для запікання змастіть тонким шаром смальцю чи олії, викладіть велике капустяне листя по колу так, щоб частина листків звисала з країв. Ще один лист покладіть по центру.
- Викладіть на капусту начинку й розрівняйте. Посередині накрийте начинку рештою листів і щільно загорніть на них ті, що звисають по краях.
- Змастіть поверхню сметаною і запікайте 45 – 55 хвилин, доки не підрум'яниться. Подавайте з подрібненою зеленою цибулею.