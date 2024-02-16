Ви готуватимете це не раз: елементарний рецепт Карааґе – соковитої курочки по-японськи

16 лютого 2024, 20:49
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Джерело:

rikochan_japan

Японці – справжні майстри лаконічності. Їхні рецепти часто прості та дуже швидкі.

Це можна сказати й про Карааґе. Попри свою незвичну назву, ця страва не є дуже екзотичною

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Простий рецепт курочки по-японськи

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 9 столових ложок соєвого соусу;
– 3 столові ложки мирину;
– сіль, чорний мелений перець, часник мелений до смаку;
– 1 кілограм філе стегна;
– 4 столові ложки кукурудзяного борошна;
– 6 столових ложок пшеничного борошна.

Приготування:

  1. Змішайте у мисці соєвий соус, мирин, сіль, перець та мелений часник.
  2. Курку наріжте навпіл, перемішайте філе у маринаді та залиште мінімум на 30 хвилин, а краще на цілий день.
  3. В іншу велику миску додайте кукурудзяне та пшеничне борошно. Перемішайте.
  4. Курку обваляйте в борошні.
  5. У добре розігрітій олії обсмажте філе приблизно 4 – 5 хвилин.
  6. Дістаньте курку та покладіть на паперові рушники, щоб вони увібрали олію. Подавайте з улюбленим гарніром чи соусом.

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Автор: Ольга Котів