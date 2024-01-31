Карпатські базарі: здивуйте рідних унікальними картопляними пирогами з підливою

31 січня 2024, 15:05
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Джерело:

Shuba

Карпатські базарі – одна з найвідоміших страв української традиційної кухні. У ній унікально поєднується сира терта картопля та домашній сир.

Ця страва має багато назв – книдлі, палюшки, пизи, бульб'яні, тирчані або трині пироги. У кожному куточку України є свої особливості приготування.

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Рецепт карпатських базарів

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 2 кілограми картоплі;
– 2 цибулини;
– 1 яйце;
– 4 столові ложки борошна;
– 1 чайна ложка солі.

Для начинки:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 2 гілочки кропу;
– сіль до смаку.

Для підливи:
– 50 грамів сушених грибів;
– 2 цибулини;
– 30 мілілітрів олії.

Приготування:

  1. Залийте гриби холодною водою та залиште на 20 хвилин.
  2. Свіжий сир розітріть виделкою, додайте яйце, подрібнений кріп, сіль і перемішайте.
  3. З грибів злийте воду, промийте та відваріть у підсоленій воді протягом 30 хвилин.
  4. Цибулю наріжте півкільцями й обсмажте на олії на середньому вогні до золотистості.
  5. Зварені гриби відкиньте на сито, щоб стекла вода. Далі наріжте їх невеликими шматочками та відправте до цибулі. Смажте, помішуючи, ще кілька хвилин.
  6. 2 середні цибулі та почищену картоплю натріть на дрібній терці. Каструлю застеліть марлею, відкиньте на неї терту картоплю та добре відтисніть з неї сік. Сік залиште, щоб відстоявся. 
  7. У глибоку миску викладіть картоплю та цибулю. Додайте борошно, яйце, сіль і добре перемішайте.
  8. Сік з картоплі акуратно перелийте в окремий посуд, а крохмаль, який лишився на дні, додайте до картопляної маси.
  9. Надберіть невелику кількість картопляної маси, скачайте кульку й зробіть паляничку розміром з долоню. На середину покладіть пів чайної ложки сирної начинки, защепіть краї та сформуйте кульку.
  10. Викладіть кульки на тарілку на відстані одна від одної.
  11. У великій каструлі закип'ятіть воду, додайте пів чайної ложки солі, пів літра картопляного соку й викладіть в неї пиріжки. Варіть невеликими партіями хвилин 10 – 15, обережно перемішуючи.
  12. Готові базарі викладіть на тарілку, заправте грибною засмажкою і подавайте до столу.

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Автор: Ольга Котів