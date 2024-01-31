Карпатські базарі: здивуйте рідних унікальними картопляними пирогами з підливою

Карпатські базарі – одна з найвідоміших страв української традиційної кухні. У ній унікально поєднується сира терта картопля та домашній сир.

Ця страва має багато назв – книдлі, палюшки, пизи, бульб'яні, тирчані або трині пироги. У кожному куточку України є свої особливості приготування.

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Рецепт карпатських базарів

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 кілограми картоплі;

– 2 цибулини;

– 1 яйце;

– 4 столові ложки борошна;

– 1 чайна ложка солі.

Для начинки:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 2 гілочки кропу;

– сіль до смаку.

Для підливи:

– 50 грамів сушених грибів;

– 2 цибулини;

– 30 мілілітрів олії.

Приготування:

Залийте гриби холодною водою та залиште на 20 хвилин. Свіжий сир розітріть виделкою, додайте яйце, подрібнений кріп, сіль і перемішайте. З грибів злийте воду, промийте та відваріть у підсоленій воді протягом 30 хвилин. Цибулю наріжте півкільцями й обсмажте на олії на середньому вогні до золотистості. Зварені гриби відкиньте на сито, щоб стекла вода. Далі наріжте їх невеликими шматочками та відправте до цибулі. Смажте, помішуючи, ще кілька хвилин. 2 середні цибулі та почищену картоплю натріть на дрібній терці. Каструлю застеліть марлею, відкиньте на неї терту картоплю та добре відтисніть з неї сік. Сік залиште, щоб відстоявся. У глибоку миску викладіть картоплю та цибулю. Додайте борошно, яйце, сіль і добре перемішайте. Сік з картоплі акуратно перелийте в окремий посуд, а крохмаль, який лишився на дні, додайте до картопляної маси. Надберіть невелику кількість картопляної маси, скачайте кульку й зробіть паляничку розміром з долоню. На середину покладіть пів чайної ложки сирної начинки, защепіть краї та сформуйте кульку. Викладіть кульки на тарілку на відстані одна від одної. У великій каструлі закип'ятіть воду, додайте пів чайної ложки солі, пів літра картопляного соку й викладіть в неї пиріжки. Варіть невеликими партіями хвилин 10 – 15, обережно перемішуючи. Готові базарі викладіть на тарілку, заправте грибною засмажкою і подавайте до столу.