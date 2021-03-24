Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом карі з куркою та гарбузом. Обов'язково спробуйте.

Тетяна Литвинова розповідає як приготувати смачний та ароматний карі з курятиною та гарбузом. Страву подають з рисом або тонким лавашем, який можна приготувати вдома.

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Карі з курятиною та гарбузом

Для приготування ретельно помийте куряче філе, наріжте скибочками. У каструлі з маслом гхі, обсмажте м'ясо. Почистіть гарбуз, наріжте кубиками. Для приготування соусу помийте, почистіть перець, моркву, часник, цибулю, імбир, томати, викладіть у блендер, подрібніть до однорідної консистенції. У каструлю з курятиною, вилийте соус, варіть протягом 10 хвилин. Викладіть у каструлю з соусом гарбуз, додайте спеції, сіль. Варіть ще протягом 10 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 500 грамів курячого філе (або стегенця);– 500 грамів гарбуза;– 100 грамів цибулі;– 120 грамів моркви;– 1 солодкий перець;– томатний сік або томати (Пілаті);– 2 столові ложки соняшникової олії;– 1 столова ложка масла гхі;– 20 грамів спецій "карі";– 20 грамів імбиру;– 20 грамів часнику;– 2 чайні ложки солі.

Карі з курятиною та гарбузом – рецепт від Тані Литвинової у відео: