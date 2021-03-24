Карі з курятиною та гарбузом: рецепт від Тані Литвинової

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Джерело:

YouTube Тані Литвинової

Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом карі з куркою та гарбузом. Обов'язково спробуйте.

Тетяна Литвинова розповідає як приготувати смачний та ароматний карі з курятиною та гарбузом. Страву подають з рисом або тонким лавашем, який можна приготувати вдома.

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Карі з курятиною та гарбузом

Інгредієнти:
– 500 грамів курячого філе (або стегенця);
– 500 грамів гарбуза;
– 100 грамів цибулі;
– 120 грамів моркви;
– 1 солодкий перець;
– томатний сік або томати (Пілаті);
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– 1 столова ложка масла гхі;
– 20 грамів спецій "карі";
– 20 грамів імбиру;
– 20 грамів часнику;
– 2 чайні ложки солі.
  1. Для приготування ретельно помийте куряче філе, наріжте скибочками.
  2. У каструлі з маслом гхі, обсмажте м'ясо.
  3. Почистіть гарбуз, наріжте кубиками.
  4. Для приготування соусу помийте, почистіть перець, моркву, часник, цибулю, імбир, томати, викладіть у блендер, подрібніть до однорідної консистенції.
  5. У каструлю з курятиною, вилийте соус, варіть протягом 10 хвилин.
  6. Викладіть у каструлю з соусом гарбуз, додайте спеції, сіль. Варіть ще протягом 10 хвилин до готовності.
  7. Викладіть на тарілку. Смачного!

Карі з курятиною та гарбузом – рецепт від Тані Литвинової у відео: