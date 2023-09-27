Картопля Анна – стародавній рецепт, що підкорив світ
27 вересня 2023, 19:01Читать новость на русском
Джерело:Є юа
Ми знаємо чимало страв з картоплі, але цей особливий. Якщо ви готові дивувати своїми кулінарними талантами рідних та близьких, обов'язково спробуйте картоплю Анна.
Її історія розпочалася ще в 1870 році, коли французький шеф-кухар відомого паризького ресторану Адольф Дюглере присвятив її відомій куртизанці Анні Деліон.
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Страва схожа на квітку троянди, адже викладають картоплю у жаротривку форму саме тонкими пелюстками. Під час приготування картопля Анна зарум'янюється та перетворюється на вишукану страву всього з двох інгредієнтів: картоплі та вершкового масла.
Рецепт картоплі Анна
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
– 400 грамів картоплі;
– 50 грамів розтопленого вершкового масла;
– чорний мелений перець;
– сіль;
– мускатний горіх.
Приготування:
- Ретельно миємо та чистимо картоплю, перекладаємо у каструлю з холодною водою. Додаємо сіль та відправляємо на вогонь. Доводимо картоплю до кипіння та варимо 3 хвилини.
- Зливаємо воду, картоплю злегка охолоджуємо, щоб була не дуже гарячою.
- Нарізаємо її тонкими скибками.
Картопля Анна / Фото Kitchen and other stories
- Жаротривку форму для випікання змащуємо маслом, викладаємо скибки картоплі так, щоб вона утворювала квітку. Кожен шар картопляних пелюсток необхідно посолити, поперчити та додати тертий мускатний горіх.
- Наповнюємо так всю форму, поливаємо розтопленим вершковим маслом та відправляємо випікатися в духовку розігріту до 220 градусів.
- Готуємо картоплю Анна 35 – 40 хвилин для маленьких формочок, та близько години для великої.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати лимонно-маковий кекс нашвидкуруч.