Картопля Анна – стародавній рецепт, що підкорив світ

Ми знаємо чимало страв з картоплі, але цей особливий. Якщо ви готові дивувати своїми кулінарними талантами рідних та близьких, обов'язково спробуйте картоплю Анна.

Її історія розпочалася ще в 1870 році, коли французький шеф-кухар відомого паризького ресторану Адольф Дюглере присвятив її відомій куртизанці Анні Деліон.

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Страва схожа на квітку троянди, адже викладають картоплю у жаротривку форму саме тонкими пелюстками. Під час приготування картопля Анна зарум'янюється та перетворюється на вишукану страву всього з двох інгредієнтів: картоплі та вершкового масла.

Рецепт картоплі Анна

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2

– 400 грамів картоплі;– 50 грамів розтопленого вершкового масла;– чорний мелений перець;– сіль;– мускатний горіх.

Приготування:

Ретельно миємо та чистимо картоплю, перекладаємо у каструлю з холодною водою. Додаємо сіль та відправляємо на вогонь. Доводимо картоплю до кипіння та варимо 3 хвилини.

Зливаємо воду, картоплю злегка охолоджуємо, щоб була не дуже гарячою.

Нарізаємо її тонкими скибками.



Картопля Анна / Фото Kitchen and other stories

Жаротривку форму для випікання змащуємо маслом, викладаємо скибки картоплі так, щоб вона утворювала квітку. Кожен шар картопляних пелюсток необхідно посолити, поперчити та додати тертий мускатний горіх.

Наповнюємо так всю форму, поливаємо розтопленим вершковим маслом та відправляємо випікатися в духовку розігріту до 220 градусів.

Готуємо картоплю Анна 35 – 40 хвилин для маленьких формочок, та близько години для великої.

Смачного!

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