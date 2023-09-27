Картопля Анна – стародавній рецепт, що підкорив світ

27 вересня 2023, 19:01
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Джерело:

Є юа

Ми знаємо чимало страв з картоплі, але цей особливий. Якщо ви готові дивувати своїми кулінарними талантами рідних та близьких, обов'язково спробуйте картоплю Анна.

Її історія розпочалася ще в 1870 році, коли французький шеф-кухар відомого паризького ресторану Адольф Дюглере присвятив її відомій куртизанці Анні Деліон.

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Страва схожа на квітку троянди, адже викладають картоплю у жаротривку форму саме тонкими пелюстками. Під час приготування картопля Анна зарум'янюється та перетворюється на вишукану страву всього з двох інгредієнтів: картоплі та вершкового масла.

Рецепт картоплі Анна

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 400 грамів картоплі;
 – 50 грамів розтопленого вершкового масла;
 – чорний мелений перець;
 – сіль;
 – мускатний горіх.

Приготування:

  • Ретельно миємо та чистимо картоплю, перекладаємо у каструлю з холодною водою. Додаємо сіль та відправляємо на вогонь. Доводимо картоплю до кипіння та варимо 3 хвилини.
  • Зливаємо воду, картоплю злегка охолоджуємо, щоб була не дуже гарячою.
  • Нарізаємо її тонкими скибками.


Картопля Анна / Фото Kitchen and other stories

  • Жаротривку форму для випікання змащуємо маслом, викладаємо скибки картоплі так, щоб вона утворювала квітку. Кожен шар картопляних пелюсток необхідно посолити, поперчити та додати тертий мускатний горіх.
  • Наповнюємо так всю форму, поливаємо розтопленим вершковим маслом та відправляємо випікатися в духовку розігріту до 220 градусів.
  • Готуємо картоплю Анна 35 – 40 хвилин для маленьких формочок, та близько години для великої.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак