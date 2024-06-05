Ідеальна страва для пікніка: рецепт розкішної картоплі з салом на вогні
5 червня 2024, 15:29Читать новость на русском
Мабуть, усі пекли картоплю з салом на вогні. Проте цей рецепт значно відрізняється від звичного.
Картопля приготується ідеально, бо буде загорнута у фольгу. Сало та цибуля нададуть їй особливого аромату.
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Картопля з салом на вогні
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 10 картоплин;
– 200 грамів сала;
– 3 цибулини;
– сіль, перець, спеції до смаку.
Заправка:
– кілька гілочок петрушки;
– 1 червона цибуля;
– 1 біла цибуля;
– суміш перців, часник, олія до смаку.
Дивіться, як приготувати картоплю з салом: відео
Приготування:
- Картоплю, сало і цибулю наріжте кільцями. По черзі нанижіть на шампур.
- Присипте копченою паприкою, часником, сіллю, перцем до смаку. Загорніть у фольгу і відправте на мангал.
- Коли картопля пропеклась, зніміть фольгу і залиште на вуглях до скоринки.
- Для заправки суміш перців, часник та олію розітріть в ступці. Червону і білу цибулю дрібно наріжте разом з петрушкою. Все змішайте і полийте готову картоплю.