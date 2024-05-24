Щавель має не лише особливий кулінарний смак, а й багато корисних властивостей. Не дивно, що цей інгредієнт здобув популярність в українській кухні.

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Для того, щоб насолоджуватися рідкими стравами з цим інгредієнтом, не потрібно довго клопотатися на кухні. Виявляється, є рецепт, який не передбачає навіть додаткових інгредієнтів!

Як заготувати щавель на зиму

Усе, що вам потрібно, це щавель та вода. І все! Та й алгоритм дій навряд чи для когось буде складним.

Щавель миємо та викладаємо на паперові рушники. Він повинен добре обсохнути. Після цього дрібно його нарізаємо та щільно утрамбовуємо у чисту банку.

За бажання до щавлю можна додати трішки кропу, якщо плануєте готувати саме супи.

Після цього потрібно лише залити в банку холодну кип'ячену воду та закрити кришкою. І все! Не потрібно ані цукру, ані солі, ані стерилізації.

Як тоді щавель зберігається? Все просто – завдяки власній кислоті, яка міститься у зелені.

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