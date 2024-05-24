Картопля, масло та часник: шедевр на смак, який не вимагає зусиль
24 травня 2024, 06:06Читать новость на русском
Джерело:gospodynka
Печена картопля – це особливий гарнір, який підійде для всіх випадків життя. Треба лише трішки кулінарної магії, аби перетворити його на шедевр.
З цим рецептом ваша печена картопля буде викликати справжній фурор. Мінус цієї страви лише один – вас часто проситимуть приготувати її знову.
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Рецепт печеної картоплі
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі
– 100 грамів вершкового масла;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль, перець, паприка, орегано – до смаку.
Приготування:
- Картоплю нарізаємо кільцями або шматочками.
- Викладаємо картоплю у форму для запікання.
- Масло, часник та спеції поміщаємо у блендер та збиваємо до отримання однорідної маси.
- Щедро поливаємо картоплю та запікаємо 45 хвилин при 190 градусах.
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