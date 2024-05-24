Картопля, масло та часник: шедевр на смак, який не вимагає зусиль

24 травня 2024, 06:06
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Джерело:

gospodynka

Печена картопля – це особливий гарнір, який підійде для всіх випадків життя. Треба лише трішки кулінарної магії, аби перетворити його на шедевр.

З цим рецептом ваша печена картопля буде викликати справжній фурор. Мінус цієї страви лише один – вас часто проситимуть приготувати її знову.

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Рецепт печеної картоплі 

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: 

– 1 кілограм картоплі
– 100 грамів вершкового масла;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль, перець, паприка, орегано – до смаку.

Приготування: 

  1. Картоплю нарізаємо кільцями або шматочками.
  2. Викладаємо картоплю у форму для запікання.
  3. Масло, часник та спеції поміщаємо у блендер та збиваємо до отримання однорідної маси.
  4. Щедро поливаємо картоплю та запікаємо 45 хвилин при 190 градусах. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська